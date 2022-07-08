Таблетки для посудомийки стануть у нагоді не тільки на кухні: 3 лайфхаки-знахідки

Капсули для миття посуду більш функціональні, ніж може здаватися

Капсули для посудомийної машини можуть, як виявилося, мити не лише посуд. Досвідчені господині використовують їх і для очищення інших місць та предметів у будинку. Зокрема, вони знадобляться при прибиранні ванної кімнати, а також допоможуть вивести плями з одягу, в тому числі, відпрати сліди від поту.

Як передає "Телеграф", про лайфхак із капсулами для посудомийної машини пише ресурс Hunker. Так, є як мінімум три чудові способи використовувати капсули від посудомийки для прибирання будинку.

Таблетки для посудомийної машини можуть видаляти жир, борються з жорсткою водою і відмивають бруд із посуду, сковорідок, скляних приладів і навіть столового срібла. Тож чому б не використовувати їх для очищення більшої кількості речей?

Як очистити унітаз за допомогою капсул для посудомийки

Киньте таблетку для миття посуду в унітаз. Як тільки вона розчиниться, використовуйте щітку туалету, щоб очистити унітаз.

Як відмити плями з білого одягу, використовуючи таблетки для миття посуду

Замість використання прального порошку при завантаженні брудних речей білого кольору використовуйте засіб для посудомийки. Таблетка видаляє плями, включаючи каву, лосьйон для засмаги і більшість жовтих плям від поту і дезодоранту.

Як почистити пральну машину засобом для посудомийки

Одну з цих таблеток можна використовувати як засіб для чищення для пральної машини. Киньте капсулу для миття посуду в барабан і увімкніть гарячий цикл прання. Таблетка для миття посуду допоможе видалити жир та бруд усередині барабана пральної машини.

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