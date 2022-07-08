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Таблетки для посудомийки стануть у нагоді не тільки на кухні: 3 лайфхаки-знахідки

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Незамінний засіб під час прибирання житла
Незамінний засіб під час прибирання житла

Капсули для миття посуду більш функціональні, ніж може здаватися

Капсули для посудомийної машини можуть, як виявилося, мити не лише посуд. Досвідчені господині використовують їх і для очищення інших місць та предметів у будинку. Зокрема, вони знадобляться при прибиранні ванної кімнати, а також допоможуть вивести плями з одягу, в тому числі, відпрати сліди від поту.

Як передає "Телеграф", про лайфхак із капсулами для посудомийної машини пише ресурс Hunker. Так, є як мінімум три чудові способи використовувати капсули від посудомийки для прибирання будинку.

Таблетки для посудомийної машини можуть видаляти жир, борються з жорсткою водою і відмивають бруд із посуду, сковорідок, скляних приладів і навіть столового срібла. Тож чому б не використовувати їх для очищення більшої кількості речей?

Як очистити унітаз за допомогою капсул для посудомийки

Киньте таблетку для миття посуду в унітаз. Як тільки вона розчиниться, використовуйте щітку туалету, щоб очистити унітаз.

Як відмити плями з білого одягу, використовуючи таблетки для миття посуду

Замість використання прального порошку при завантаженні брудних речей білого кольору використовуйте засіб для посудомийки. Таблетка видаляє плями, включаючи каву, лосьйон для засмаги і більшість жовтих плям від поту і дезодоранту.

Як почистити пральну машину засобом для посудомийки

Одну з цих таблеток можна використовувати як засіб для чищення для пральної машини. Киньте капсулу для миття посуду в барабан і увімкніть гарячий цикл прання. Таблетка для миття посуду допоможе видалити жир та бруд усередині барабана пральної машини.

Раніше "Телеграф" розповів, як легко та дешево відмити до блиску лоток пральної машини.

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#Посудомийна машина #Лайфхак