У будинку не буде жодного комара: потрібний лише один простий інгредієнт

Позбутися комарів у будинку можна за допомогою однієї рослини

Комарі люблять теплі та вологі умови, тому влітку ці комахи особливо активні. Залітаючи в наші оселі вони доставляють незручності та неприємно кусаються. На щастя, є кілька способів відлякати комарів, не вдаючись до сильнодіючих хімічних репелентів.

Як передає "Телеграф", лайфхаком із відлякування комарів ділиться видання Express. У комарів чудовий нюх, але є деякі запахи, які вони просто ненавидять. М’ята – один із таких відмінних природних репелентів.

Докучливі комахи терпіти не можуть аромат м’яти або перцевої м’яти. Дослідження показали, що сильний запах цієї рослини "блокує" комарів. Ефірне масло, наприклад, відлякає комах на термін до 45 хвилин. Чим гостріший аромат м’яти, тим менше буде паразитів, що дзижчать. Можна виростити м’яту в горщиках та поставити на підвіконня у будинку.

Ще один спосіб використовувати м’яту як засіб від комарів — висушити кілька листків. Просто зачекайте, поки вони стануть хрусткими, і помістіть у невеликий полотняний мішечок, який можна повісити біля вікна.

Саморобний свіжий м’ятний спрей проти комарів – це непогана ідея. Для цього:

Змішайте медичний спирт із м’ятною олією у співвідношенні п’ять до одного.

Струсіть розчин у пульверизаторі та розпорошіть на одяг або шкіру. Робити це рекомендується вранці та ввечері.

Якщо у вас немає медичного спирту, то можна закип’ятити півсклянки води з ложкою сушеного листя м’яти.

Раніше "Телеграф" розповіла, як відлякати мух за допомогою саморобної пастки. Знадобляться лише підручні засоби.