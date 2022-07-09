Навіщо "солити" сковороду перед смаженням: хитрий трюк від досвідчених домогосподарок

Завдяки цьому лайфхаку, ви зможете уникнути опіків олією.

Дуже часто приготування їжі затьмарює така "деталь", як розігріта на сковороді соняшникова олія, що розбризкується, яка обпалює руки, а іноді навіть обличчя. Чи можна цього уникнути? Звичайно, так, і допоможе в цьому спеція, яка є на кожній кухні, — сіль. Зазначимо, що ці білі крупинки також чудовий помічник і під час прання.

Як сіль допомагає "зупинити" бризки гарячої олії, розповідає портал prostoway. Зазначимо, що крім солі у цій справі може допомогти ще один "частий гість" на кожній кухні — оцет. Що треба робити – читайте далі.

Що робити, щоб рослинна олія не бризкала під час смаження

Із сіллю. Перед тим як налити на сковороду олію, прожарте 1-2 ч. л. солі. Білі кристалики вберуть усю зайву вологу і подальше смаження стане набагато безпечнішим.

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З оцтом. Змочіть шматочок ганчірки або ватяний диск оцтом, і протріть внутрішню поверхню сковороди, щоб вона ґрунтовно просохла.

Також варто нагадати, що не можна відразу використовувати олію, яку тільки дістали з холодильника. У такому разі "фонтан" із бризок — забезпечений. Зачекайте, щоб олія стала кімнатної температури, і лише тоді починайте готувати.

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