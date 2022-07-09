Як помити дзеркало до блиску без розлучень: допоможе несподіваний продукт

Дзеркало модно відмити, не використовуючи дорогу хімію.

Дзеркала – це дуже стильний елемент декору у будь-якій квартирі. Однак головне, щоб це дзеркало завжди виблискувало і блищало, а не було в пилу та розводах після миття. Ми вже розповідали, як зробити так, щоб уникнути запотівання дзеркала у ванній кімнаті, а тепер розповідаємо, що можна зробити, щоб після миття на ньому не залишалися розлучення.

Деякі домогосподарки використовують спеціальні засоби для миття скла, проте можна обійтися і без них, пише belnovosti. Тому розумніше не скуповуватиме різну побутову хімію, а скористатися перевіреними хитрощами.

Як відмити дзеркало до блиску без розлучень

Мало хто знає, але чудовим засобом для миття дзеркала та вікон є звичайна картопля. Цей овоч здатний миттєво видалити бруд і запобігти появі розлучень із дзеркальної поверхні.

Для цього картоплину потрібно розрізати навпіл і провести обробку скляної поверхні. А потім потрібно прибрати залишки крохмалю чистою ганчіркою і відполірувати дзеркало сухою серветкою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прибрати цвіль у ванній кімнаті.