Як швидко висушити мокрий одяг у домашніх умовах: всього 1 хитрість (відео)
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Цікавим лайфхаком поділилася американка в TikTok
Найкращий спосіб висушити речі після прання, навіть з оцтом, — це дати їм висохнути природним чином. Однак буває так, коли потрібно терміново випрати і висушити улюблену річ.
Блогерка зі США Керолайн Соломон показала в TikTok простий спосіб швидкого сушіння речі після прання. Спосіб називається "метод буріто" (корж із загорнутою в нього начинкою — ред.).
Як швидко висушити одяг після прання
Вологу річ розстеляємо на попередньо укладений на рівну поверхню рушник. Скочуємо рушник разом із цим одягом у рулон і добре віджимаємо. Після цього вішаємо предмет гардероба сушитися звичайним чином. Якщо процес позбавлення вологи потрібно зробити ще швидшим, то річ обдуваємо гарячим повітрям із фена.
@neat.caroline How to dry clothes without a dryer #hometips #fyp #laundrytips #laundryhacks #clothingtips #learnontiktok #laundryhack #laundry ♬ оригінальний звук Neat Caroline
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що робити, щоб пральна машинка не "скакала" під час прання та віджиму.