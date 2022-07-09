Як швидко висушити мокрий одяг у домашніх умовах: всього 1 хитрість (відео)

Цікавим лайфхаком поділилася американка в TikTok

Найкращий спосіб висушити речі після прання, навіть з оцтом, — це дати їм висохнути природним чином. Однак буває так, коли потрібно терміново випрати і висушити улюблену річ.

Блогерка зі США Керолайн Соломон показала в TikTok простий спосіб швидкого сушіння речі після прання. Спосіб називається "метод буріто" (корж із загорнутою в нього начинкою — ред.).

Як швидко висушити одяг після прання

Вологу річ розстеляємо на попередньо укладений на рівну поверхню рушник. Скочуємо рушник разом із цим одягом у рулон і добре віджимаємо. Після цього вішаємо предмет гардероба сушитися звичайним чином. Якщо процес позбавлення вологи потрібно зробити ще швидшим, то річ обдуваємо гарячим повітрям із фена.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що робити, щоб пральна машинка не "скакала" під час прання та віджиму.