Як почистити подушку, яку не можна прати в машинці: ефективний лайфхак

Ваші подушки стануть пухнастими та ідеально чистими без зайвого клопоту та витрат

Брудні подушки та наволочки можуть призвести до численних проблем, починаючи від неприємного запаху та закінчуючи недотриманням гігієни сну. Вважається, що постільну білизну потрібно прати раз на тиждень, у тому числі й наволочки. Але що робити, якщо подушки не призначені для прання у пральній машині? Вихід є.

Як пише "Телеграф", про лайфхак з очищення подушок, які не можна прати в пральній машині, повідомляє видання Express. Допоможе впоратися з цією проблемою такий простий засіб, як харчова сода — вона вбере запахи та вологу.

Подушки, наволочки та постільну білизну слід регулярно прати, щоб позбутися мертвих клітин, пилу, слідів поту. Забруднена подушка загрожує появою прищів на обличчі та неприємним запахом. А людям з алергією такий предмет побуту взагалі може завдати сильні незручності. Тоді як чищення наволочки може видалити шкірний жир та інші алергени, які накопичуються у тканині. Вам не доведеться прати подушку занадто часто, якщо вона використовується в чистій наволочці.

Звичайну подушку можна прати кожні чотири-шість місяців, щоб підтримувати її у хорошому стані. Однак не всі типи подушок придатні для пральної машини, наприклад, подушки з твердого піноматеріалу або гречаного лушпиння. Найчастіше, якщо подушку можна розпушити, то сміливо завантажуйте її в "пралку". Звичайно ж, не забудьте перевірити бирку та вивчіть правила догляду за подушкою.

Якщо вашу подушку не можна прати в машинці та ви хочете освіжити її, рекомендується посипати її поверхню харчовою содою і залишити порошок на якийсь час, щоб він увібрав вологу і запахи. Потім подушку можна пропилососити або струсити перед тим, як одягнути нову наволочку.

Нагадаємо, впоратися з грудками у подушці теж легко в домашніх умовах. Для цього необхідно випрати подушку разом із тенісним м’ячиком. Докладніше про цей лайфхак раніше писав "Телеграф".