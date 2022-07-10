Як позбутися плісняви в лотку пральної машини: цей засіб є на кожній кухні

Відсіки для порошку в "пралці" легко і просто очистити

При використанні пральної машини важливо підтримувати чистоту цього побутового приладу. Не тільки робити регулярне прання, що очищає, а і ретельно мити відсіки для порошку і кондиціонера. Адже нерідко в лотку з’являється цвіль.

Як передає "Телеграф", лайфхаком з чищення ящика пральної машини поділилося видання Express. Повідомляється, що до плісняви в лотку може призвести надлишок миючих засобів. На щастя, цю неприємність просто виправити за допомогою копійчаного підручного засобу.

Як виявилося, звичайний оцет може стати в нагоді не тільки на кухні, а й у ванній кімнаті. Оцет — відмінний натуральний продукт, який можна використовувати для різних прибиральних робіт. Він може розчиняти жорстку воду та видаляти бруд, що робить його ідеальним для чищення ящиків пральних машин.

Просто дістаньте лоток і протріть його оцтом. Можна використовувати губку, а у важкодоступні забруднені місця допоможе дістатися стара зубна щітка.

Додамо, що відмити до блиску відсіки у пральній машині можна ще одним найпростішим засобом. Рідина для миття посуду чудово підходить для цієї проблеми. Про цей легкий та дуже ефективний спосіб раніше розповів "Телеграф".