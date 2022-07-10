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Як позбутися мошок у будинку всього за одну ніч: робочий лайфхак

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Плодові мошки люблять залишки фруктів
Плодові мошки люблять залишки фруктів

Впоратися з мошками можна за допомогою підручних інгредієнтів

Влітку в наших будинках постійно з’являються неприємні паразити, що дзижчать. На кухні найчастіше доставляють незручності плодові мушки, їх ще називають фруктовими або кухонними, а в народі часто іменують просто мошками. Позбутися їх можна за допомогою саморобної пастки, як і у випадку зі звичайними мухами.

Як пише "Телеграф", про лайфхак із боротьби з мошками повідомляє видання Express. Плодові мушки харчуються речовинами із високим вмістом фруктози і тому їх часто приваблює ферментація фруктів та овочів. Ці крихітні жучки не є найнебезпечнішими серед своїх побратимів, але можуть швидко розмножуватися і в деяких випадках є ознакою антисанітарії.

Проти настирливих мошок є один домашній засіб, який буквально працює за ніч. Для саморобної пастки знадобляться яблучний оцет і кілька крапель миття посуду. Як зробити пастку від мошок:

  1. Спочатку наповніть невелику миску яблучним оцтом і додайте кілька крапель засобу для миття посуду.
  2. Перемішайте розчин, а потім помістіть його в місце, де ви помітили велику кількість плодових мушок.
  3. На ранок ви повинні помітити, що рідина зібрала масу жуків.

Якщо ви не хочете використовувати засіб для миття посуду, накрийте верхню частину ємності харчовою плівкою, а потім проткніть в ній невеликі отвори за допомогою зубочистки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що проти комах у літній період можна використати натуральний спрей. "Відлякувач" мух легко зробити в домашніх умовах.

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#Лайфхак #Мухи #Мошки