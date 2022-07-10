Як позбутися мошок у будинку всього за одну ніч: робочий лайфхак

Впоратися з мошками можна за допомогою підручних інгредієнтів

Влітку в наших будинках постійно з’являються неприємні паразити, що дзижчать. На кухні найчастіше доставляють незручності плодові мушки, їх ще називають фруктовими або кухонними, а в народі часто іменують просто мошками. Позбутися їх можна за допомогою саморобної пастки, як і у випадку зі звичайними мухами.

Як пише "Телеграф", про лайфхак із боротьби з мошками повідомляє видання Express. Плодові мушки харчуються речовинами із високим вмістом фруктози і тому їх часто приваблює ферментація фруктів та овочів. Ці крихітні жучки не є найнебезпечнішими серед своїх побратимів, але можуть швидко розмножуватися і в деяких випадках є ознакою антисанітарії.

Проти настирливих мошок є один домашній засіб, який буквально працює за ніч. Для саморобної пастки знадобляться яблучний оцет і кілька крапель миття посуду. Як зробити пастку від мошок:

Спочатку наповніть невелику миску яблучним оцтом і додайте кілька крапель засобу для миття посуду. Перемішайте розчин, а потім помістіть його в місце, де ви помітили велику кількість плодових мушок. На ранок ви повинні помітити, що рідина зібрала масу жуків.

Якщо ви не хочете використовувати засіб для миття посуду, накрийте верхню частину ємності харчовою плівкою, а потім проткніть в ній невеликі отвори за допомогою зубочистки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що проти комах у літній період можна використати натуральний спрей. "Відлякувач" мух легко зробити в домашніх умовах.