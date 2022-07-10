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Навіщо залишати сіль у туалеті: японська хитрість

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Японські лайфхаки незвичайні, але дуже корисні
Японські лайфхаки незвичайні, але дуже корисні

Як виявилося, сіль можна використовувати не лише під час приготування їжі.

Японські звички та хитрощі часом дуже дивують, проте вони завжди ефективні та працюють на 100%. Дуже часто в цих лайфхаках є сіль, при чому використовують вони її не тільки для приготування їжі. Хоча навіщо дивуватися японцям, якщо наші бабусі сипали сіль в унітаз для очищення сантехніки, про що ми писали раніше.

Японці часто використовують сіль у побутових цілях, адже ця спеція — чудовий абсорбент, пише belnovosti. Тому її і використовують у ванних кімнатах та туалетах. Як саме цей продукт допомагає?

Для чого ставити сіль у туалеті

Оскільки туалет і ванна — це кімнати, де завжди дуже вологий клімат, там активно поширюються неприємні запахи та пліснява, що зовсім не гігієнічно, і навіть дуже шкідливо для здоров’я. Саме для того, щоб прибрати цей неприємний запах, японські домогосподарки залишають мішечки з сіллю у ванних кімнатах і туалетах.

Однак і це не всі корисні властивості спеції. Езотерики вірять, що звичайна харчова сіль має унікальні магічні здібності, і здатна позбавити приміщення від злих духів.

Раніше український кулінар Євген Клопотенко розповів, як обійтися без солі під час консервації овочів.

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#Прибирання #Сіль #Туалет #Лайфхак