Навіщо залишати сіль у туалеті: японська хитрість

Як виявилося, сіль можна використовувати не лише під час приготування їжі.

Японські звички та хитрощі часом дуже дивують, проте вони завжди ефективні та працюють на 100%. Дуже часто в цих лайфхаках є сіль, при чому використовують вони її не тільки для приготування їжі. Хоча навіщо дивуватися японцям, якщо наші бабусі сипали сіль в унітаз для очищення сантехніки, про що ми писали раніше.

Японці часто використовують сіль у побутових цілях, адже ця спеція — чудовий абсорбент, пише belnovosti. Тому її і використовують у ванних кімнатах та туалетах. Як саме цей продукт допомагає?

Для чого ставити сіль у туалеті

Оскільки туалет і ванна — це кімнати, де завжди дуже вологий клімат, там активно поширюються неприємні запахи та пліснява, що зовсім не гігієнічно, і навіть дуже шкідливо для здоров’я. Саме для того, щоб прибрати цей неприємний запах, японські домогосподарки залишають мішечки з сіллю у ванних кімнатах і туалетах.

Однак і це не всі корисні властивості спеції. Езотерики вірять, що звичайна харчова сіль має унікальні магічні здібності, і здатна позбавити приміщення від злих духів.

Раніше український кулінар Євген Клопотенко розповів, як обійтися без солі під час консервації овочів.