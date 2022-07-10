Як позбутися засмічення всього за 10 хвилин: спосіб, який працює на 100%
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Перевірена методика, яка дозволить подолати засмічення.
Засор у раковині, особливо на кухні, це досить поширена проблема, з якою стикалася кожна господиня. Щоб позбутися цього, багато хто використовує різні хімічні засоби, ще відомі як "кроти", або викликають фахівця. Однак є спосіб набагато простіше та дешевше.
У боротьбі із засміченнями допоможуть кошти, які є на кожній кухні. Це вода, сода і оцет, пише belnovosti. Як правильно чистити засмічення – далі в матеріалі.
Як швидко позбутися засмічення в раковині
- Спочатку в слив влийте трохи холодної води. Потім закип’ятіть чайник і злийте окроп у раковину.
- Після всипте в слив кілька ложок соди і таку ж кількість рідкого засобу для посудомийних машин або звичайного мийного засобу для посуду.
- Потім влийте приблизно 100 мл оцту.
- Після того, як з труби вийдуть залишки їжі та жиру, які і "влаштували" засмічення, знову влийте літр гарячої води в раковину.
Раніше "Телеграф" пояснював, як легко та ефективно відмити жирний посуд у холодній воді.