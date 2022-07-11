Жоден павук не пролізе: простий засіб, який відлякає комах із вашого будинку

Всім відомий запах миттєво позбавить ваше житло від павуків

Сезон павуків настає ближче до осені, але вже зараз можна часто помітити цих комах у наших будинках. Позбутися павукоподібних і запобігти їх повторній появі допоможе один нехитрий підручний засіб.

Як передає "Телеграф", про лайфхак із відлякування павуків пише видання Express. Як виявилося, ефективно діє запах м’яти, в ідеалі експерти рекомендують використовувати олію перцевої м’яти.

Один із способів застосування — помити підлогу, а потім протерти їх сумішшю води та м’ятної олії. Або ж ви можете змішати олію перцевої м’яти та лимонний сік з краплею води в пульверизаторі, а потім розпорошити в оселі. Так ви отримаєте не тільки приємний аромат у будинку, причому не використовуючи ніяких хімікатів, а й відлякаєте павуків.

Не менш дієвим буде розпорошити розчин з м’ятою у вентиляційні отвори на вікнах, стінах, біля вхідних та задніх дверей. Просто розведіть олію перцевої м’яти з водою і збризкайте розчином вікна, двері та всі приховані місця, в яких можуть з’явитися павуки в будинку.

Вважається, що сильний запах ефірної олії змусить павуків втекти. Також рекомендується застосовувати й інші ефірні олії, включаючи лавандову.

Ще один варіант – розкласти залишки шкірки цитрусових, у тому числі апельсинову, лимонну, лаймову та грейпфрутову. І, звичайно, не забувайте тримати будинок у чистоті та вчасно прибирати павутину у всіх закутках вашого житла.

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