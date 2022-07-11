Як за секунди очистити душовий шланг до блиску: цей засіб є в кожному будинку

Відмити душовий шланг від нальоту допоможе простий підручний інгредієнт

На душовому шлангу постійно утворюється вапняний наліт. Найчастіше це відбувається через жорстку воду. З шаром нальоту душовий шланг виглядає непривабливо, але, на щастя, є натуральний засіб, який миттєво впорається з накипом, у тому числі й на душовій лійці.

Як передає "Телеграф", про лайфхак з чищення душового шланг у ванній кімнаті пише видання Express. Існує безліч доступних засобів для видалення накипу, але багато людей переходять на використання повністю натуральних речовин при прибиранні будинку. Одне з таких – звичайний оцет.

Ймовірно, ви легко знайдете оцет у своїй кухонній шафі. Стати в нагоді він може і у ванній кімнаті. Душовий шланг можна збризкати оцтом і потерти (для цього можете використовувати стару зубну щітку). Якщо наліт стійкіший, то помістіть душовий шланг у пакет з оцтом і засіб впорається з вапняними накопиченнями за кілька годин.

Справа в тому, що кислотна натуральна речовина, така як оцет, творить дива, видаляючи лужний наліт. Ця рідина може розчинити забруднення через жорстку воду і вапняний наліт простим замочуванням.

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