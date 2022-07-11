Пилу не буде дуже довго: вся справа в саморобному дивоспреї

Щоб пил після прибирання довго не з’являвся, потрібно витирати його спеціальним спреєм

Прибирання пилу в будинку здається нескінченним процесом, адже він постійно накопичується на різних поверхнях. Пил точно не прикрашає ваше житло, та ще й може посилити алергію. На щастя, допоможе впоратися із цією проблемою саморобний спрей. Його інгредієнти зроблять так, що після прибирання пил не з’являтиметься знову довгий час.

Як повідомляє "Телеграф", про лайфхак із прибирання пилу в будинку розповідає видання Express. Як виявилося, п’ять простих інгредієнтів, які не коштують дуже дорого, можуть відштовхувати пил. Чарівний розчин стане незамінним помічником. Спрей проти пилу дуже легко зробити у домашніх умовах.

Як зробити спрей від пилу

Інгредієнти :

Половина чайної ложки оливкової олії

Одна чайна ложка оцту

Півсклянки води

Дві краплі засобу для миття посуду

10 крапель ефірної олії лимона

Спосіб приготування:

Додайте інгредієнти до скляної ємності та акуратно перемішайте. Додайте суміш у пульверизатор. Розпорошіть на серветку з мікрофібри. Використовуйте тканину, щоб протерти поверхню.

Рекомендується використовувати цю суміш один раз на тиждень, щоб довше "утримувати" пил.

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