Універсальний засіб для чищення, який легко зробити самому: потрібні лише 2 компоненти

Використовуйте натуральні продукти, які працюю не гірше за агресивну хімію

На ринку є безліч засобів для чищення, які обіцяють неймовірну ефективність дії, але більшість з них сповнені хімікатів і насправді не працюють так добре, як рекламуються. На щастя, можна обійтися без дорогої хімії. Потрібні всього два побутові інгредієнти для виготовлення домашнього дивозасобу для чищення, який дійсно працює.

Як передає "Телеграф", лайфхаком зі створення домашнього засобу для чищення ділиться ресурс Hunker. Двокомпонентний чудодійний засіб для чищення дуже просто зробити в домашніх умовах.

Так, універсальний саморобний розчин для чищення працює як засіб для виведення плям і до блиску очищає раковини. З його допомогою можна видалити їжу, що пригоріла, з керамічних і скляних плит, каструль, сковорідок або деко. Ви навіть можете використовувати цей засіб у прибиранні ванної або спробувати як очищувач для душу, щоб відмити вапняні відкладення.

Як зробити натуральний засіб-очищувач для прибирання будинку

Вам знадобляться звичайна сода (1 склянка) та ефірна олія апельсина (15-20 крапель). Змішайте харчову соду та ефірну олію апельсина в скляній банці або іншому герметичному контейнері. Добре перемішайте, поки ефірна олія не змішається з харчовою содою рівномірно. Зберігайте у сухому місці.

Раніше "Телеграф" писав, як виготовити вдома натуральний засіб для миття посуду. Все досить просто.