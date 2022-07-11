Як за допомогою молока відновити антипригарне покриття сковороди: хитрий прийом
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Відмінний лайфхак, який подарує посуду друге життя
Подібне кухонне начиння – справжній подарунок для будь-якої людини, яка вміє готувати, адже на звичайній сковороді утворюється нагар, а з антипригарним посудом все куди легше.
Однак згодом кожна домогосподиня стикається з такою проблемою, як відшаровування антипригарного покриття. Впоратися з цією проблемою допоможе звичайне молоко, пише bb.lv.
Як врятувати сковороду з тефлоновим покриттям
Наливаємо трохи свіжого молока в такий спосіб, щоб рідина покривала дно. Включаємо невеликий вогонь і кип’ятимо молоко протягом 5 хвилин. Після цього зливаємо рідину, а сковорідку миємо чистою водою.
Цьому способу є наукове пояснення: білок казеїн, що міститься в молоці, під впливом високих температур утворює сполуку, яка відновлює антипригарне покриття.
Раніше "Телеграф" писав, як очистити духовку від жиру за допомогою звичайної кухонної солі.