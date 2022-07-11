Цей чудозасіб за 15 хвилин очистить засмічення у раковині: необхідні компоненти є на будь-якій кухні

Натуральний розчин легко і швидко розблокує "пробку" в раковині

Залишки їжі або різного роду бруд та відходи можуть легко потрапити з раковини у каналізацію й утворити там засмічення. Це загрожує не тільки неприємним запахом, а й неможливістю нормально злити воду. Чистити раковину, а разом із нею і стік рекомендується приблизно раз на тиждень. Замість дорогої хімії ви можете легко скористатися підручними засобами, які є на кожній кухні.

Як передає "Телеграф", лайфхаком із прочистки засмічення у раковині ділиться видання Express. Забити злив можна за секунди, а ось очистити – не так просто. Але за допомогою натурального розчину вдасться вирішити цю проблему. Головні "помічники" — звичайний оцет та харчова сода.

Як швидко позбутися засмічення в раковині

Як виявилося, харчова сода та столовий оцет — ідеальне поєднання для видалення небажаних запахів, а також для прочищення каналізації. Метод працює як для раковин із нержавіючої сталі, так для будь-якого іншого матеріалу. Що вам знадобиться:

Гумові рукавички

Харчова сода

Оцет

Засіб для чищення

Вода

Губка

Закип’ятіть воду в каструлі та додайте десь чверть склянки харчової соди. Суміш почне шипіти, тому вам потрібно діяти швидко. Вилийте розчин прямо в каналізацію. Потім туди ж вилийте півсклянки оцту. Ви почуєте якісь булькаючі звуки, все гаразд, це означає, що метод працює. Зачекайте 10-15 хвилин і переконайтеся, що результат досягнуто. У разі, якщо засмічення більш стійке, можете повторити маніпуляцію до трьох разів. Коли засмічення більше немає, промийте раковину будь-яким засобом для чищення, щоб надати їй блиск і приємний аромат.

Раніше "Телеграф" розповідав, що позбавитися засмічення в раковині можна також за допомогою іншого засобу, який ви легко знайдете у себе в будинку. Мова про пральний порошок, який чудово справляється із засміченнями, зокрема, у ванній кімнаті.