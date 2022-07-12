Посуд скрипітиме від чистоти: ефективний спосіб, як відмити тарілки в холодній воді

Простий лайфхак, який допоможе розв'язати проблему із брудним посудом та відсутністю гарячої води.

На жаль, але влітку часто так буває, що у багатьох квартирах та будинках відключають гарячу воду, через що проблематичними стають банальні повсякденні справи: наприклад, миття посуду. Оскільки холодна вода не завжди справляється із деякими забрудненнями, їй потрібно "допомогти". Раніше ми писали, навіщо мити посуд кетчупом, а тепер розповідаємо, як швидко відмити посуд у холодній воді за допомогою гірчиці.

Якщо ви ще не знайомі з цим лайфхаком, то настав час це зробити, пише портал prostoway. Зазначається, що крім гірчиці для миття посуду більше не знадобляться інші порошки та гелі, а тарілки та чашки після такої обробки скрипітимуть від чистоти.

Як відмити посуд у холодній воді гірчицею

Особливих навичок та попередньої підготовки для миття посуду гірчицею не потрібно, а спосіб приготування такого мийного засобу досить простий. Все, що потрібно зробити, це натерти брудний посуд губкою для миття посуду, яку перед цим заспати гірчичним порошком.

Після того як посуд буде натертий його потрібно відставити. Результат буде краще, якщо відразу не змивати все, а почекати, поки весь посуд буде натертий гірчицею. І тільки після цього можна приступати до ополіскування.

Варто зазначити, що гірчична суміш не повинна бути надто рідкою. Інакше вона стікатиме з тарілок і чашок, від чого її ефективність буде нижчою.

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