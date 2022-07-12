Вікна будуть ідеально чистими: хитрість, якою користуються досвідчені господарки

Якщо мити вікно правильно, то на ньому не буде жодного розводу

Миття вікон – досить стомлюючий процес, і ще більше прикро, коли після всіх зусиль ви бачите на склі розводи. На щастя, простий кухонний інгредієнт допоможе відмити вікна до ідеальної чистоти та ефективно впоратися із розводами.

Як пише "Телеграф", про лайфхак з миття вікон повідомляє видання Express. Секрет бездоганного результату полягає в домашньому предметі першої необхідності, який є у кожній шафі: харчовій соді.

Токсичні хімікати для обробки вікон легко замінити натуральним засобом. Харчова сода — зручне рішення, яке забезпечить блиск і чистоту поверхні. Просто насипте соду на ганчірку та протріть вікно без зайвого натиску. Сода сама по собі діятиме досить жорстко і з легкістю видалить будь-який тип бруду, пилу або іншого сміття. Далі вам потрібно змити соду зі скла. Наповніть невелику ємність теплою водою та іншою ганчіркою акуратно видаліть соду з поверхні.

Потім рекомендується відполірувати вікно після його висихання. Для цього використовуйте суху м’яку замшеву тканину. Полірування вікон надає їм фантастичного блиску, гарантуючи, що на склі не залишиться розводів.

Раніше "Телеграф" писав, що відмити дзеркало до блиску без розводів можна за допомогою простого овочу. Мало хто знає про цей дієвий засіб.