Як зробити домашній кондиціонер із підручних засобів: простий лайфхак

Хитрий трюк врятує вас від нестерпної спеки в оселі

Перебувати в приміщеннях квартири або будинку в спеку ще те випробування. На допомогу прийде кондиціонер, але не всі мають можливість його встановити. На щастя, є спосіб охолодити кімнату без нього, використовуючи підручні засоби.

Як пише "Телеграф", про лайфхак із так званим саморобним кондиціонером пише видання Express. Використовуючи вентилятор та миску з кубиками льоду, домовласники можуть зробити кондиціонер своїми руками. Особливо зручно використовувати цю конструкцію на кухні. Хитрий трюк допоможе створити прилад охолодження своїми руками дуже швидко: на установку підете не більше 10 хвилин.

Щоб зробити домашній кондиціонер, візьміть такі речі:

Вентилятор (настільний або підлоговий)

Велика миска (металева або скляна підійде найкраще)

Кубики льоду

Рушник

Стіл або квадратна платформа

Як зробити кондиціонер у домашніх умовах:

Підготуйте кубики льоду вдома або купіть у супермаркеті. Засипте кригу в металеву або скляну миску. Якщо вентилятор не настільний, використовуйте коробку, стіл або іншу високу платформу як підставку, щоб встановити чашу з льодом на одному рівні з лопатями вентилятора. Накрийте стіл рушником, щоб захистити його від конденсату або протікання, а потім поставте на нього миску з льодом. Увімкніть вентилятор. Встановіть максимальну потужність для досягнення найкращих результатів.

Лід танутиме і за допомогою вентилятора в кімнаті утворюватиметься прохолодний крижаний вітерець.

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