Як зробити домашній кондиціонер із підручних засобів: простий лайфхак
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Хитрий трюк врятує вас від нестерпної спеки в оселі
Перебувати в приміщеннях квартири або будинку в спеку ще те випробування. На допомогу прийде кондиціонер, але не всі мають можливість його встановити. На щастя, є спосіб охолодити кімнату без нього, використовуючи підручні засоби.
Як пише "Телеграф", про лайфхак із так званим саморобним кондиціонером пише видання Express. Використовуючи вентилятор та миску з кубиками льоду, домовласники можуть зробити кондиціонер своїми руками. Особливо зручно використовувати цю конструкцію на кухні. Хитрий трюк допоможе створити прилад охолодження своїми руками дуже швидко: на установку підете не більше 10 хвилин.
Щоб зробити домашній кондиціонер, візьміть такі речі:
- Вентилятор (настільний або підлоговий)
- Велика миска (металева або скляна підійде найкраще)
- Кубики льоду
- Рушник
- Стіл або квадратна платформа
Як зробити кондиціонер у домашніх умовах:
- Підготуйте кубики льоду вдома або купіть у супермаркеті. Засипте кригу в металеву або скляну миску.
- Якщо вентилятор не настільний, використовуйте коробку, стіл або іншу високу платформу як підставку, щоб встановити чашу з льодом на одному рівні з лопатями вентилятора.
- Накрийте стіл рушником, щоб захистити його від конденсату або протікання, а потім поставте на нього миску з льодом.
- Увімкніть вентилятор. Встановіть максимальну потужність для досягнення найкращих результатів.
Лід танутиме і за допомогою вентилятора в кімнаті утворюватиметься прохолодний крижаний вітерець.
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