Від цього запаху комарі відлітають за 5 секунд: як зробити домашній репелент

З комарами дуже просто впоратися, якщо знати, який запах їх відлякує

Комарі – поширена проблема у багатьох будинках, яка особливо помітна з підвищенням температури повітря. Позбутися небажаних комах у житлі можна за допомогою різних засобів, і необов’язково купувати в магазині агресивну "хімію". Комарі не переносять багато запахів, у тому числі й часнику.

Як пише "Телеграф", про лайфхак із відлякування комарів у будинку влітку повідомляє видання Express. Ці комахи можуть докучати болючими укусами. Існують різні хімічні репеленти, але не менш дієво працює і натуральний засіб – саморобний часниковий спрей.

Є запахи, які комарі просто ненавидять. Тому у боротьбі з цими комахами можна використовувати часникові спреї. Сильний різкий запах часнику робить його одним із найефективніших засобів від крилатих.

Такий спрей можна зробити лише за кілька хвилин. Роздавіть кілька зубчиків часнику і кип’ятіть у воді протягом кількох хвилин. Потім наповніть пульверизатор розчином і розпорошіть його по будинку чи двору.

Дослідження показали, що речовини, що містяться в часнику, ефективні проти широкого кола комах, включаючи комарів. Стійкий часниковий запах здатний відлякувати комарів на кілька тижнів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою підручних засобів позбавитися ненависних мошок у будинку в літній період.