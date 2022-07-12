Навіщо "змивати" в унітаз шкарпетку з милом: розкрито секрет ідеальної чистоти санвузла

Цей спосіб дозволить очистити унітаз та освіжити ванну кімнату

Хто б не хотів, щоб у його ванній кімнаті завжди був чистий унітаз і був приємний аромат?

Добре, що існує такий лайфхак, який дозволяє знизити час на прибирання санвузла. Як пише Ukr.Media, для цього необхідно взяти стару і чисту звичайну, а головне коротку шкарпетку, шматок недорогого мила з приємним і насиченим запахом, а також ізоляційну стрічку та скотч.

Навіщо поміщати шкарпетку з милом у бачок унітазу

Завдяки цьому способу в туалеті зберігатиметься приємний запах, а в унітазі не буде залишатись наліт.

Кладемо мило в шкарпетку. З бачка унітазу знімаємо кришку, спускаємо воду. Потримайте поплавець, щоб вода знову не набралася. Закріплюємо носок з милом за допомогою скотчу так, щоб липка сторона була вищою за рівень води. Опускаємо поплавець і відпускаємо кришку. Процедуру можна проводити раз на місяць.

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