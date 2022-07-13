Як швидко вивести плями поту з одягу: прості способи без хімії

Завдяки цим лайфхакам, ви перестанете скуповувати дорогу хімію.

Влітку в спеку люди пітніють більше, ніж звичайно. Начебто це "стандартна" фізіологічна "функція" нашого організму, проте через неї потім у домогосподарок з’являється зайвий головний біль, як же випрати плями від поту, особливо з білих речей. Також раніше ми писали, як забрати запах поту з одягу без прання.

Як виявилося, є кілька досить простих, але дуже ефективних методів видалення плям поту, які не потребують спеціальних засобів. Все що вам потрібно є на вашій кухні та аптечці, пише belnovosti.

Як позбутися плям поту на одязі підручними засобами

Свіжі або слабкі плями можна вивести за допомогою звичайної кухонної солі. Для цього 1 л води розчиняють 1 ч. л. солі і в цьому розчині замочують річ на 1 годину.

Також можна скористатися нашатирним спиртом . У літрі води розчиніть 1 ч. л. засоби і замочіть річ у цьому розчині. Після – прополощіть все під звичайною водою.

. У літрі води розчиніть 1 ч. л. засоби і замочіть річ у цьому розчині. Після – прополощіть все під звичайною водою. Крім цього, ще одним корисним інгредієнтом є аспірин. Щоб відіпрати їм плями від поту, кілька таблеток потрібно подрібнити і додати до них трохи води, щоб утворилася кашка. Нею натирають плями і за годину відправляють річ у пральну машинку.

Як повідомлялося раніше, досвідчені господині також використовують оцет при пранні та в інших випадках. Цей продукт не тільки входить до складу саморобного кондиціонера для білизни, а й забезпечить приємний запах випраним речам.