Як швидко очистити обідок унітазу: хитрість досвідчених господинь

Унітаз важливо утримувати в чистоті та порядку, щоб різні мікроби не розмножувалися.

Ванна кімната та туалет — це місце в квартирі, де знаходиться дуже багато мікробів, тому дуже важливо утримувати їх у чистоті, особливо унітаз. Раніше ми вже писали, чим швидко та просто почистити сам унітаз, а тепер розповідаємо як ефективно очистити обідок унітаза.

Механічно видалити забруднення без огляду непросто, проте існує відмінний спосіб і засіб, які допоможуть досягти разючих результатів без виснажливих процедур. Як без особливих зусиль очистити обідок унітаза, пише belnovosti.

Як швидко очистити унітаз під обідком

Відмінний помічник у прибиранні в туалеті – це сода. Щоб вимити обідок, потрібно приготувати розчин, що чистить. Для цього налийте в миску теплу воду та розчиніть у ній кілька ложок соди.

Після скрутіть паперовий рушник так, щоб його було зручно розташувати під обідком. Опустіть рушник у розчин, і покладіть у потрібну ділянку під обідком. Зачекайте годину, але можна і довше, якщо сильне забруднення. Потім підігрійте трохи оцту, намочіть у ньому губку і протріть простір під обідком. Після промийте сантехніку чистою водою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як шипучий аспірин допомагає впоратися з вапняковим нальотом в унітазі.