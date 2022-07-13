У будинку не буде жодної мухи: який запах миттєво відлякає комах
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Позбутися мух допоможе одна пряність
Влітку неможливо повністю "забарикадувати" будинок від комах, а через відкриті вікна та двері постійно залітають мухи, які завдають масу незручностей своїм дзижчанням і порушують гігієну в оселі. Найбільше їх приваблюють залишки їжі на кухні, стиглі фрукти та солодкі напої. На щастя, є один спосіб впоратися з цими шкідниками.
Лайфхаком із боротьбі з мухами в будинку ділиться видання Express. Існує безліч хімічних речовин, які використовують для відлякування цих комах. Але липкі стрічки або пастки часто не працюють, та й провокують зайві відходи. Тож спробуйте випробувати природні методи відлякування мух.
Щоб позбавитися комах більш екологічним способом, можна створити саморобні репеленти, використовуючи звичайні матеріали, які можна знайти в будинку. Як виявилося, мухи ненавидять запах гвоздики. Тому ви можете поставити миску із сушеною гвоздикою в кожній кімнаті, де найбільше помічаєте мух. Побачите, комахи почнуть ніби "випаровуватися" звідти. Щоб створити ще потужніший засіб від мух, застроміть бутони гвоздики в шкірку лимона і помістіть цитрус у миску або повісьте біля вікна.
Раніше "Телеграф" розповів, який запах не переносять комарі. Від цього засобу вони відлітають із будинку за секунди.