Як прати рушники, щоб вони були м’якими та повітряними: корисний лайфхак

Одна помилка під час прання рушників може легко зіпсувати вироби

Регулярне прання та сушіння можуть зробити волокна рушників жорсткими й колючими, тому важливо знати, за якої температури і з якими засобами їх прати. Один з несподіваних помічників, який допоможе зберегти приємний вид виробів, оцет, багато досвідчених господинь вже давно використовують його при пранні.

Як пише видання Express, рушники можуть стати колючими і жорсткими вже після кількох прань, але є способи зберегти їх м’якими. Серед іншого, експерти радять замінити пом’якшувач для тканини на звичайний оцет: цей лайфхак працює просто чудово.

Перше правило, яке потрібно знати всім: обов’язково стирайте рушники окремо від іншої білизни, щоб уникнути попадання кольору або волокон на гарні чисті рушники. Майте також на увазі, що нові рушники не можна прати разом із тими, які у вас вже є.

Крім того, щоб рушники залишалися м’якими, дуже важливо не перевантажувати пральну машину. Рушникам потрібно багато місця всередині барабана, так вони "дихатимуть" і правильно обполіскуватимуться. Якщо ви спробуєте набити занадто багато рушників, то отримаєте купу з вологими ділянками всюди, в результаті речі будуть колючими і жорсткими.

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При пранні рушників рекомендується використовувати оцет: просто додайте його як кондиціонер. Справа в тому, що пом’якшувач тканини насправді не підходить для рушників і лише накопичується на волокнах, утворюючи кірку.

Також експерти радять не додавати занадто багато миючого засобу при пранні рушників, оскільки він може не повністю виполоскатися, а це теж несприятливо позначиться на м’якості виробів.

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