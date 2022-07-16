Як легко і просто очистити змішувач до блиску: хитрість, яка не потребує "хімії"

Ви забудете про покупні засоби для чищення

Ми вже писали, як ефективно очистити засмічення в раковині. Тепер розповідаємо, як почистити змішувач без спеціальних дорогих засобів.

Щоб не витрачати гроші на побутову хімію, для видалення плям, розводів, патьоків та нальоту на змішувачі знадобиться лише одна річ. І це звичайна фольга, пише cpykami.

Як очистити змішувач фольгою

Беремо невеликий шматочок звичайної фольги — зімніть його, але не дуже щільно. Протираємо ним змішувач. Турбуватися про те, що фольга якось обдере покриття, не варто. Чистий відмитий змішувач натираємо поліроллю, воском або подібним плівкоутворюючим захисним засобом.

Раніше "Телеграф" писав, як почистити душовий шланг від нальоту. Зробити це можна за секунди за допомогою простого підручного інгредієнта.