"За тиждень до трагедії запропонував одружитися": дівчина вбитого звукорежисера розповіла про його останні дні

Дар’я зазначила, що Женя ніколи не ігнорував тривоги.

У четвер, 14 липня, внаслідок жорстокого ракетного удару по Вінниці загинув молодий український звукорежисер Євген Коваленко, про смерть якого повідомила співачка Roxolana, з якою він мав виступати у рамках благодійного туру Україною. Попри весь біль і гіркоту втрати, його дівчина Дар’я вирішила розповісти яким був Женя за життя.

Свою історію Даша розповіла у репортажі istories.media. Дівчина зазначила, що за тиждень до трагедії хлопець зробив їй пропозицію вийти за нього заміж. Пара була разом близько 7 років.

"Все своє свідоме життя ми провели разом, будували багато планів. Він був амбітний у своєму житті у всіх аспектах цього слова" — згадує Дар’я, зазначаючи, що Женя був "людиною без проблем", адже їх у нього дійсно ніколи не було, а якщо й були, то він їх дуже швидко вирішував.

Євген був душею компанії і завжди думав про свою роботу. Саме тому, коли почалася війна, у нього почалася депресія, адже розважальна сфера в цей період припинилася. Коли йому запропонували працювати на благодійному турі, він ніби ожив і відмовляти його не було сенсу, хоч Даша й намагалася.

"Я за Женю завжди була впевнена, це людина-мозки. Головне хочу сказати: вона ніколи не зневажала тривоги. У мене з ним була домовленість, що на період цього туру кожну тривогу ми телефонуємо, йдемо в укриття" — поділилася Дар’я.

А того фатального дня Євген не відповів на дзвінок. Побачивши в новинах про вибухи у Вінниці та переглянувши графік Жені, Дар’я зрозуміла що її коханий був саме там. Знаючи характер хлопця, батько Даші запевняв, що він сидить в укритті, проте його колеги повідомили, що Женя у реанімації.

"У мене серце в п’яти, я думаю: "Ну пофіг, без рук, без ніг, добре, що в реанімації". Він міцний, 110 кілограмів, мужичок прямий!" — Сподівалася дівчина.

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Згодом від мами свого коханого вона дізналася, що Женя помер від вибухової хвилі. Це була блискавична смерть, а внаслідок пожежі тіло обгоріло.

"Він прожив класне життя. Навіть якщо таке коротке, то воно в нього було офігенне. Я триматимуся, тому що він так не любить, коли я плачу" - додала Дарія.

Нагадаємо, що у першій половині дня 14 липня окупаційна армія завдала ракетного удару по центру Вінниці. Внаслідок ворожого обстрілу кількість жертв перевалила за два десятки, серед яких троє маленьких дітей. Водночас, півсотні людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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