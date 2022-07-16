"За неделю до трагедии предложил пожениться": девушка убитого звукорежиссера рассказала о его последних днях

Девушка отметила, что Женя никогда не пренебрегал тревогами.

В четверг, 14 июля, в результате жестокого ракетного удара по Виннице погиб молодой украинский звукорежиссер Евгений Коваленко, о смерти которого сообщила певица Roxolana, с которой он должен был выступать в рамках благотворительного тура Украиной. Несмотря на всю боль и горечь утраты, его девушка — Дарья решила рассказать каким был Женя при жизни.

Свою историю Даша рассказала в репортаже istories.media. Девушка отметила, что за неделю до трагедии, парень сделал ей предложение выйти за него замуж. Пара была вместе около 7 лет.

"Всю свою сознательную жизнь мы провели вместе, строили много планов. Он был амбициозный в своей жизни во всех аспектах этого слова" — вспоминает Дарья, отмечая, что Женя был "человек без проблем", ведь их у него действительно никогда не было, а если и были, то он их очень быстро решал.

Евгений был душой компании, и всегда думал про свою работу. Именно поэтому, когда началась война у него началась депрессия, ведь развлекательная сфера в этот период приостановилась. Когда ему предложили работать на благотворительном туре, он как будто ожил и отговаривать его не было смысла, хотя Даша и пыталась.

"Я за Женю всегда была уверена, это человек-мозги. Главное хочу сказать: он никогда не пренебрегал тревогами. У меня с ним была договоренность, что на период этого тура каждую тревогу мы созваниваемся, идем в укрытие" — поделилась Дарья.

А в тот роковой день Евгений не ответил на звонок. Увидев в новостях про взрывы в Виннице и просмотрев график Жени, Дарья поняла что ее любимый был как раз там. Зная характер парня, отец Даши уверял, что он сидит в укрытии, однако его коллеги сообщили, что Женя в реанимации.

"У меня сердце в пятки, я думаю: "Ну пофиг, без рук, без ног, хорошо, что в реанимации". Он крепкий, 110 килограмм, мужичок прям!" — надеялась девушка.

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Позже от мамы своего возлюбленного она узнала, что Женя умер от взрывной волны. Это была молниеносная смерть, а в результате пожара тело сильно обгорело.

"Он прожил классную жизнь. Даже если такую короткую, то она у него была офигенная. Я буду держаться, потому что он так не любит, когда я плачу"‎ — добавила Дарья.

Напомним, что в первой половине дня 14 июля оккупационная армия нанесла ракетный удар по центру Винницы. В результате вражеского обстрела количество жертв перевалило за два десятка, среди которых трое маленьких детей. В то же время полсотни человек получили ранения разной степени тяжести.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал кровавый обстрел украинского города и пообещал наказать виновных в нем.