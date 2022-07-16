Навіщо класти вологу серветку в машинку під час прання: народна хитрість

Ця хитрість допомагає вирішити одну насущну та набридливу проблему.

Повірте, це тільки звучить дивно, проте оцет, сіль, сода і шпильки можуть стати в пригоді під час прання. Також багато домогосподарок під час прання використовують звичайні вологі серветки. Як і для чого вони — читайте далі.

Виявляється, лише одна волога серветка може вирішити одну дуже набридливу і дратівливу проблему, з якою стикаються багато домогосподарок, а особливо ті, хто має котів або собак, пише belnovosti. Що це за проблема?

Для чого класти в пральну вологу серветку

Іноді разом із білизною в машинці виявляється також сміття та шерсть, які не змиваються і після осідають на чистому одязі. Щоб уникнути цієї проблеми, таки використовують вологу серветку.

Важливо не використовувати серветки на паперовій основі, адже під час прання вони розмокнуть і стануть причиною ще більшої проблеми. Також не можна використовувати варіанти, якщо до їх складу входять фарбувальні речовини, адже вони можуть злиняти та пофарбувати білизну.

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