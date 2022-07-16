Потрібна тільки свічка: ефективний лайфхак, як позбутися мух

Позбутися настирливих мух можна за допомогою саморобної пастки.

Одна з найнеприємніших "особливостей" літа — це всюдисущі комахи, типу комарів та мух, які не дають спокійно насолоджуватися відпочинком та теплою погодою. Однак не варто засмучуватися, адже позбутися мух можна за допомогою натурального спрею з ефірних олій, або за допомогою пастки.

Щоб вигнати мух з житла, можна скористатися простим народним засобом, для якого потрібна тільки свічка, пише belnovosti. Тому якщо вам набридло ганятися за мухами з мухобійкою або ви більше не хочете витрачати гроші на різні клейкі стрічки або спеціальні хімічні засоби, цей спосіб точно для вас.

Як позбутися мух за допомогою свічки

Для виготовлення пастки візьміть свічку, тарілку та воду.

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У блюдце налийте більше води.

Свічку запаліть, поставте її в центр тарілки і вимкніть світло в кімнаті.

Зачекайте, доки мухи злетяться на світ і не зможуть вибратися з води.

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