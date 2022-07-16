Потрібна тільки свічка: ефективний лайфхак, як позбутися мух
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Позбутися настирливих мух можна за допомогою саморобної пастки.
Одна з найнеприємніших "особливостей" літа — це всюдисущі комахи, типу комарів та мух, які не дають спокійно насолоджуватися відпочинком та теплою погодою. Однак не варто засмучуватися, адже позбутися мух можна за допомогою натурального спрею з ефірних олій, або за допомогою пастки.
Щоб вигнати мух з житла, можна скористатися простим народним засобом, для якого потрібна тільки свічка, пише belnovosti. Тому якщо вам набридло ганятися за мухами з мухобійкою або ви більше не хочете витрачати гроші на різні клейкі стрічки або спеціальні хімічні засоби, цей спосіб точно для вас.
Як позбутися мух за допомогою свічки
- Для виготовлення пастки візьміть свічку, тарілку та воду.
- У блюдце налийте більше води.
- Свічку запаліть, поставте її в центр тарілки і вимкніть світло в кімнаті.
- Зачекайте, доки мухи злетяться на світ і не зможуть вибратися з води.
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