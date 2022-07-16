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Потрібна тільки свічка: ефективний лайфхак, як позбутися мух

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Свічка та вода — засоби від мух
Свічка та вода — засоби від мух

Позбутися настирливих мух можна за допомогою саморобної пастки.

Одна з найнеприємніших "особливостей" літа — це всюдисущі комахи, типу комарів та мух, які не дають спокійно насолоджуватися відпочинком та теплою погодою. Однак не варто засмучуватися, адже позбутися мух можна за допомогою натурального спрею з ефірних олій, або за допомогою пастки.

Щоб вигнати мух з житла, можна скористатися простим народним засобом, для якого потрібна тільки свічка, пише belnovosti. Тому якщо вам набридло ганятися за мухами з мухобійкою або ви більше не хочете витрачати гроші на різні клейкі стрічки або спеціальні хімічні засоби, цей спосіб точно для вас.

Як позбутися мух за допомогою свічки

  • Для виготовлення пастки візьміть свічку, тарілку та воду.
  • У блюдце налийте більше води.
  • Свічку запаліть, поставте її в центр тарілки і вимкніть світло в кімнаті.
  • Зачекайте, доки мухи злетяться на світ і не зможуть вибратися з води.

Також "Телеграф" розповідав, які три способи допоможуть позбутися мошок влітку. Ці створіння, що дзижчать, так і норовлять залетіти до нас у житла, але проблема легко і швидко вирішується.

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#Муха #Лайфхак #Мухи