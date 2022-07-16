Всього 1 інгредієнт ідеально прочистить труби від засмічення та жирного нальоту

Від засмічення, а також неприємного запаху, не залишиться і сліду

Залишки їжі та інші відходи можуть легко утворити засмічення у раковині. Це загрожує не тільки неприємним запахом, а й неможливістю нормально злити воду. Для прочищення труб у раковині замість дорогої хімії досвідчені господині використовують один простий засіб.

Як пише Ukr.Media, легко та ефективно прочистити труби від засмічення та жирного нальоту можна за допомогою таблеток для посудомийної машини.

Як позбутися засмічення в раковині

5 таблеток для посудомийної машини заливаємо двома чайниками окропу. Переливаємо все в раковину і чекаємо, поки вода стече. Залишаємо в такому вигляді на ніч на 6 годин (раковиною поки не користуємось). Наступного дня наливаємо повну раковину гарячої води з-під крана. Чекаємо, поки вона стече, змив залишки розчину в трубах.

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Раніше "Телеграф" розповідав, що позбавитися засмічення в раковині можна також за допомогою іншого засобу, який ви легко знайдете у себе в оселі. Мова про пральний порошок, який чудово справляється із засміченнями, зокрема, у ванній кімнаті.