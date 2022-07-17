Як зберігати хліб, щоб він довго не черствів: хитрість наших бабусь

Завдяки цьому способу, ви отримаєте більше шансів, що продукт не зачерствіє і не запліснявіє дуже швидко.

"Хліб — усьому голова" — прислів’я, яке напевно знають усі, як і те, що до цього хлібобулочного виробу потрібно ставитись з повагою. Адже не дарма в народі навіть є категоричні заборони про хліб. Однак далі йтиметься не про них, а про правильне зберігання цієї випічки.

Якщо хліб зберігати неправильно, то він швидко черствіє та пліснявіє, і його доводиться викидати, а це якраз неповага до виробу. Плюс до всього це також і додаткова витрата грошей, адже новий буханець додому купити потрібно. Що ж робити, щоб хліб довше зберігався свіжим, пише belnovosti.

Як правильно зберігати хліб

Щоб хліб зберігався довше та не псувався, можна скористатися однією хитрістю, яку застосовують умілі господині. Хитрість досить проста: все, що потрібно зробити — це в хлібницю або контейнер, де зазвичай зберігається борошняний виріб, велику сіль.

Також сіль можна замінити на кубики рафінованого цукру. Ці спеції допоможуть підтримувати оптимальний рівень вологості, необхідний тривалого зберігання хліба.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко спекти хліб на сковороді.