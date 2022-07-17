Чому щетина на зубних щітках різних кольорів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 151
Несподіване пояснення дала проста вчителька з Канади
Людей цікавлять багато питань, які стосуються їхнього життя та життя в цілому. Деякі речі та події не викликають у нас яскравих емоцій, адже ми думаємо, що все має мати своє призначення. Наприклад, багато наших читачів і не здогадувалися, що навіть кухонні губки різнокольорові недарма. Це стосується і щетинок різних кольорів на зубних щітках.
Про те, що це не якийсь маркетинговий хід, розповіла канадська вчителька на ім’я Джесс у своєму TikTok-акаунті. З її слів, за допомогою кольору позначається кількість зубної пасти, яку потрібно наносити на щетину.
Навіщо щетину на зубних щітках роблять різних кольорів
"Найменша ділянка, виділена кольором, яка зазвичай розташовується у верхній частині щітки, показує, яку кількість зубної пасти вам необхідно використовувати насправді. Зазвичай вона приблизно з горошину", — заявила вона.
Цей принцип стосується і зубних щіток для дітей, тільки в цьому випадку кольоровий елемент найчастіше знаходиться у центрі, а не зверху.
@jmac8781 stop wasting toothpaste#lifehack#todayyearsold#thingsyoudidntknow#didyouknow#toothbrushhack#hacks#lifelesson#over30#over40#over50#over60#over70 ♬ Taste It - Ikson
Раніше блогерка зі США Керолайн Соломон показала в TikTok, як швидко висушити мокрий одяг у домашніх умовах.