Чому щетина на зубних щітках різних кольорів

Несподіване пояснення дала проста вчителька з Канади

Людей цікавлять багато питань, які стосуються їхнього життя та життя в цілому. Деякі речі та події не викликають у нас яскравих емоцій, адже ми думаємо, що все має мати своє призначення. Наприклад, багато наших читачів і не здогадувалися, що навіть кухонні губки різнокольорові недарма. Це стосується і щетинок різних кольорів на зубних щітках.

Про те, що це не якийсь маркетинговий хід, розповіла канадська вчителька на ім’я Джесс у своєму TikTok-акаунті. З її слів, за допомогою кольору позначається кількість зубної пасти, яку потрібно наносити на щетину.

Навіщо щетину на зубних щітках роблять різних кольорів

"Найменша ділянка, виділена кольором, яка зазвичай розташовується у верхній частині щітки, показує, яку кількість зубної пасти вам необхідно використовувати насправді. Зазвичай вона приблизно з горошину", — заявила вона.

Цей принцип стосується і зубних щіток для дітей, тільки в цьому випадку кольоровий елемент найчастіше знаходиться у центрі, а не зверху.

Раніше блогерка зі США Керолайн Соломон показала в TikTok, як швидко висушити мокрий одяг у домашніх умовах.