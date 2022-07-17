Два простих засоби, які відлякають комарів з дому: відмінний лайфхак

Проти комарів існує гарний саморобний репелент

Комарі – одна із літніх проблем. Через їх писк неможливо заснути вночі, до того ж ці комахи можуть неприємно кусатися. На щастя, впоратися з комарами у будинку дуже просто. Потрібно тільки знати, які запахи їх миттєво відлякують.

Існує маса хімічних репелентів проти комарів, але легко замінити їх на натуральну альтернативу. Про лайфхак із боротьби з комарами в будинку пише видання Express. Для трюку, який за секунди відлякає крилатих, потрібні лише два інгредієнти: лимон та бутони гвоздики.

Лимони та гвоздика — перевірений спосіб відлякати комарів від вашого будинку. Як виявилось, комарі просто ненавидять запахи цих продуктів. Щоб відлякати комарів з житла, вам лише необхідно розрізати лимон навпіл і вставити в нього бутони гвоздики з обох боків. Просто розкладіть такі "пастки" у тарілки та поставте в різних місцях по будинку. Цей засіб від комарів дуже ефективний, причому натуральний і безпечний для використання в приміщенні.

Нагадаємо, позбутися комарів у будинку можна і за допомогою ще одного саморобного засобу. Мало хто знає, але сильний запах часнику відмінно діє на цих комах. Тож від натурального розчину, який легко зробити в домашніх умовах, комарі відлетять за секунду.

Як раніше розповів "Телеграф", впоратися із всюдисущими мухами в будинку допоможе проста пастка з підручних матеріалів. Головний інгредієнт для такої приманки є на кожній кухні.