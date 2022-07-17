Не поспішайте викидати: як шматок старого мила може стати в нагоді вдома

Досвідчені господині натирають старе мило та використовують при прибиранні

Ймовірно, у кожному будинку десь у шафі ванної завалявся шматок старого мила, чи то туалетне, пральне, чи господарське. Навіть у залежалому й затверділому вигляді це мило може стати в нагоді в прибиранні у будинку і не тільки, тож не поспішайте його викидати.

Як пише видання Express, за допомогою старого мила можна очистити предмети домашнього вжитку і навіть взуття. Залишки мила можуть бути застосовані у багатьох випадках.

Лайфхак №1

Натріть шматок мила і покладіть у маленькі сітчасті мішечки. Їх можна покласти у валізи, різні ящики у спальні або повісити у шафі.

Лайфхак №2

Натертий шматок мила можна покласти в пляшку з теплою водою, щоб отримати рідкий засіб. Добре струсіть ємність і залиште на годину до використання. Таке саморобне мило можна використати, якщо у вас закінчився пральний порошок. Просто налийте засіб у відділення дозатора.

Лайфхак №3

За допомогою натертого мила можна впоратися з неприємним запахом у взутті. Лише покладіть натерте мило в кросівки, і отримайте свіжіший запах. Перед тим, як знову одягти взуття, витрусіть мило.

Лайфхак №4

Якщо вам набридли запітнілі дзеркала, шматок мила — добрий спосіб впоратися з цим. Мило можна розтерти по сухому дзеркалу, а потім відполірувати серветкою з мікрофібри. Так ви зможете запобігти запотіванню дзеркал і душових кабін. Тільки переконайтеся, що ви протираєте повністю суху поверхню.

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