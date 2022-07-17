Чому не можна мити плитку та затирку відбілювачем і чим його замінити: лайфхак досвідчених господарок

Видалити стійкі плями з плитки та затирки можна за допомогою підручних засобів

Плитка на кухні або у ванній кімнаті може з часом покритися плямами та знебарвлюватись. Більшість затирки складається з пористого матеріалу, тому бруд, сміття, мильна піна і вода вбираються в неї. Такі накопичення сприяють зростанню бактерій, плісняви й грибка. Здавалося, повернути блиск плитки може відбілювач, але це не так.

Як пише видання Express, експерти застерігають від використання аміаку та відбілювача, коли справа доходить до очищення затирки для плитки. Справа в тому, що такі речовини з часом не тільки зруйнують затирку, але й зроблять її ще бруднішою, залишивши після себе плівку, яка ще більше притягує бруд.

На щастя, є чудова альтернатива агресивним хімікатам. Харчова сода та столовий оцет – природні методи очищення затирки для плитки. Для цього зробіть пасту з двох частин харчової соди та однієї частини води та нанесіть її на затирку за допомогою старої зубної щітки або щітки з твердою щетиною. Потім наповніть пульверизатор оцтом і розпорошити його на суміш. Щоб видалити бруд, використовуйте зубну щітку або щітку для затирання. Нарешті, ретельно промийте затирку водою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою елементарних домашніх засобів упоратися з пліснявою у ванній кімнаті.