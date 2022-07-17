Як відбілити пожовклий і посірілий тюль: копійковий засіб, який поверне фіранкам білизну

Повернути білизну посірілому або пожовклому тюлю досить легко і просто.

На жаль, але згодом білі речі жовтіють і втрачають свій гарний зовнішній вигляд, а особливо прикро, коли таке трапляється з білими гарними фіранками. Адже білосніжні і повітряні тюлі створюють особливу і комфортну атмосферу в будинку.

Якщо тюль потемнів, не слід поспішати викидати його і купувати новий, адже його можна легко відбілити, пише belnovosti. Один копійчаний засіб легко розв'яже цю проблему.

Як відбілити тюль, який пожовк

Вам знадобиться:

вода – 6 літрів.

крупна сіль – 1 склянка.

пральний порошок.

нашатирний спирт.

Сіль та порошок змішайте у воді, опустіть у розчин тюль та залиште на 1-2 години залежно від ступеня забруднення. Після замочування фіранку злегка пам’ятайте у воді, і змініть брудну воду на чисту. Туди додайте 3-4 ст. л. нашатирного спирту та пральний порошок і знову залиште тюль на 30-60 хвилин.

Після фіранку, не полоскаючи і не віджимаючи, відразу покладіть у пральну машину. Виберіть режим полоскання і слідкуйте, щоб температура була не вище 40 градусів. І обов’язково без віджиму.

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