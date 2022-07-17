Як відбілити пожовклий і посірілий тюль: копійковий засіб, який поверне фіранкам білизну
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Повернути білизну посірілому або пожовклому тюлю досить легко і просто.
На жаль, але згодом білі речі жовтіють і втрачають свій гарний зовнішній вигляд, а особливо прикро, коли таке трапляється з білими гарними фіранками. Адже білосніжні і повітряні тюлі створюють особливу і комфортну атмосферу в будинку.
Якщо тюль потемнів, не слід поспішати викидати його і купувати новий, адже його можна легко відбілити, пише belnovosti. Один копійчаний засіб легко розв'яже цю проблему.
Як відбілити тюль, який пожовк
Вам знадобиться:
- вода – 6 літрів.
- крупна сіль – 1 склянка.
- пральний порошок.
- нашатирний спирт.
Сіль та порошок змішайте у воді, опустіть у розчин тюль та залиште на 1-2 години залежно від ступеня забруднення. Після замочування фіранку злегка пам’ятайте у воді, і змініть брудну воду на чисту. Туди додайте 3-4 ст. л. нашатирного спирту та пральний порошок і знову залиште тюль на 30-60 хвилин.
Після фіранку, не полоскаючи і не віджимаючи, відразу покладіть у пральну машину. Виберіть режим полоскання і слідкуйте, щоб температура була не вище 40 градусів. І обов’язково без віджиму.
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