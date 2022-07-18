Чим потрібно закрити вікно у спеку, щоб у будинку стало прохолодніше: незвичайний лайфхак

Врятуватися від спеки допоможе підручний засіб

У спеку наші житла нагріваються до температури, в якій некомфортно перебувати. У зв’язку з цим кожен шукає будь-який спосіб зберегти прохолоду і знизити температуру в своєму будинку, бажано якомога дешевше. На щастя, простий лайфхак вирішить проблему з нестерпною спекою у квартирі.

Як пише видання Express, замість дорогих вентиляторів та кондиціонерів можна використовувати більш бюджетні засоби для боротьби зі спекою. Існує маловідомий трюк для підтримки прохолоди в будинку, для якого потрібний лише рулон фольги, який зазвичай використовується для запікання страв у духовці.

Розгорніть фольгу та закрийте нею вікна в будинку, особливо ті, крізь які проходить пряме сонячне світло. Можна закріпити фольгу за допомогою скотчу. Справа в тому, що фольга чудово відбиває сонячні промені. Оскільки на вікна не потраплятиме пряме сонячне світло, температура всередині будинку залишиться нижчою, ніж зовні. В результаті ваша оселя перестане нагадувати теплицю, а температурний режим в кімнатах буде комфортним. Таке покриття зможе ефективно зберігати прохолоду у приміщенні та допоможе знизити витрати на електроенергію, особливо у спекотні літні місяці. Варто додати, що за рахунок гнучкості матеріалу можна використовувати фольгу для покриття будь-яких поверхонь і вікон різної форми.

Експерти зазначають, що цей матеріал повністю практичний та безпечний. Фольга не плавиться від тривалого впливу прямих сонячних променів і тим більше не запалюється при нагріванні, оскільки має неймовірно високу термостійкість.

Раніше "Телеграф" розповів, що врятуватися від спеки в будинку можна за допомогою саморобного кондиціонера.