Огірки будуть свіжими понад 2 місяці: 4 способи, як зберігати овочі в холодильнику

Питання — як зберігати огірки свіжими — надзвичайно актуальне

У середині літа огірків дуже багато після збирання врожаю. Їх не встигаєш закочувати, робити салати, щоб не пропали, а вже через пару місяців ходиш по грядці в пошуках хоча б одного плоду.

У дачників виникає резонне питання, як зберігати огірки, щоб вони залишалися свіжими понад 2 місяці й довше. Як пише belnovosti, є багато порад, які працюють зі змінним успіхом.

Як продовжити свіжість огірків у холодильнику

Намочуємо марлю, кладемо огірки та відправляємо у пакет. Кожен плід обертаємо паперовим рушником, кладемо в целофановий пакет і зберігаємо на полиці для овочів близько двох тижнів. У пакет складаємо огірки стоячи, хвостиками донизу. Акуратно наливаємо холодну воду приблизно 2-3 см, щоб хвостики опинилися в рідині. Відправляємо в холодильник та періодично підливаємо воду. Зберігаються огірки не більше 30 днів. Огірки просушуємо, відправляємо в пакет із блискавкою-застібкою. Зберігаємо без доступу повітря. Так плоди можуть пролежати 2-2,5 місяці.

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