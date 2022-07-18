Пожовк або посірів тюль: всього 1 копійчаний засіб легко відбілить фіранку

Якщо тюль потемнів, не поспішайте викидати його та купувати новий

З часом білі речі жовтіють і втрачають свій білосніжний вигляд. На жаль, але з білими гарними фіранками таке трапляється дуже часто.

Щоб повернути фіранці свій первісний вигляд, можна скористатися недорогим засобом, пише belnovosti.

Як відбілити пожовклий або посірілий тюль — рецепт розчину

Знадобиться:

вода – 6 літрів

крупна сіль – 1 склянка

пральний порошок

нашатирний спирт

Змішуємо сіль та порошок у воді і опускаємо в розчин тюль. Залишаємо на 1-2 години. Після замочування трохи мнемо тюль у воді. Брудну рідину зливаємо та набираємо 6 літрів чистої. Додаємо туди 3-4 ст. л. нашатирного спирту та пральний порошок. Знову замочуємо фіранку 30-60 хвилин. Після тюль відразу кладемо в пральну машину. Вибираємо режим полоскання (не вище 40 градусів, без віджиму). Просушуємо тюль.

Раніше "Телеграф" писав, як повернути яскравість вицвілим речам.