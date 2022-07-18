Матрац буде ідеально чистим: простий інгредієнт подолає навіть стару пляму

Почистити матрац можна навіть у домашніх умовах

З часом матрац просочується пилом, стає брудним і сіріє, а іноді в ньому навіть можуть оселитися пилові кліщі, але з ними, до речі, можна впоратися навіть без агресивної хімії. Тому дуже важливо дотримуватися гігієни і регулярно чистити матраци. Тим більше, що це нескладно зробити в домашніх умовах і без зайвих витрат коштів.

Як пише видання Express, позбутися плям на матраці, навіть якщо вони в’їлися в тканину, можна за допомогою простих підручних інгредієнтів. Блискучу чистоту вашому матрацу забезпечать харчова сода, звичайний оцет та вода.

Щоб вивести пляму з матраца, необхідно зробити суміш для очищення. Для цього візьміть половину оцту та половину води та змішайте в пульверизаторі. Розпорошіть розчин на пляму і промокніть чистою тканиною, повторюйте цю маніпуляцію, поки пляма не зникне. Потім посипте це місце харчовою содою і пропилососьте матрац за годину. Тільки потім можна дати матрацу висохнути на повітрі. За бажанням, в саморобний засіб можна додати краплю вашої улюбленої ароматної олії. Ви здивуєтеся, але такі елементарні засоби миттєво видалять забруднення на матраці та він виглядатиме, ніби ви щойно привезли його з магазину.

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