Чим у жодному разі не можна виводити жовті плями на одязі від сонцезахисних засобів: тільки зіпсуєте річ

Сонцезахисні засоби запобігають сонячному опіку, але іноді залишають негарні сліди на одязі

Сонцезахисний крем — незамінний літній продукт, без якого не обійтися в спекотну погоду і тим паче на відпочинку. І хоча цей захисний лосьйон відмінно підходить для нашої шкіри, але непривабливих жовтих плям, які він залишає на білому одязі, іноді просто неможливо позбутися.

Як пише видання Express, одного прального порошку часто буває недостатньо, щоб позбутися стійких жовтих слідів, але є кілька інших засобів, які допоможуть очистити забруднені речі. Головна перевага – це натуральні інгредієнти, а не хімічні відбілювачі.

Плями, що залишають сонцезахисні засоби на волокнах тканин, можуть нагадувати іржу. Здавалося б, потрібно просто взяти засіб для виведення плям і випрати одяг, але це, як з’ясувалося, тільки посилить проблему. Справа в тому, що їх інгредієнти можуть змішуватися з хімічними речовинами в сонцезахисному кремі та прискорювати процес "іржі", що ще більше ускладнить виведення плями.

Краще знежирити пляму за допомогою природних засобів. Нанесіть засіб для миття посуду на пляму, а потім замочіть пляму в рівних частинах оцту та води. Або намочіть виріб холодною водою, видавіть сік свіжого лимона і щедро посипте кухонною сіллю. Залиште на ніч і вранці будете задоволені результатом. Крім того, хороший помічник — 100-відсоткове евкаліптове масло, його потрібно нанести на пляму не більше ніж на 15 хвилин і потім змити.

Раніше "Телеграф" писав, як легко і просто вивести жирну пляму з одягу за допомогою двох простих засобів.