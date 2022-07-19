Як вивести плями на світлому замшевому взутті: "секретні" способи, які працюють на 100%

Вивести пляму на замшевому взутті можна швидко і без проблем.

Замшеве взуття — це завжди дуже красиво і "багато", проте перш ніж купувати собі таку пару, потрібно розуміти, що вони дуже швидко брудняться. Носити таке взуття потрібно завжди дуже обережно. Однак якщо так трапилося, що вона дуже забруднилася, не варто засмучуватися і нести взуття в хімчистку. Народні методи – спосіб розв'язання цієї проблеми.

Як повідомляє prostoway, народні лайфхаки можуть упоратися не з усіма забрудненнями, важливо враховувати особливості матеріалу та складність деяких плям. Як повернути колишній вид замшевого взуття за допомогою засобів, які є в кожному будинку.

Як вивести пляму із замшевого взуття

Перший спосіб — потримайте взуття над паровим куполом, а потім протріть брудне місце сухою ганчіркою;

Другий спосіб — використовуйте розчин перекису водню (1 ч. л. перекису на 1 склянку води та 1 ч. л. спирту). Змочіть губку в отриманій рідині і протріть плями;

Третій спосіб — змішайте зубний порошок, крейду та тальк. Така суміш добре очищає жирні плями чи складні чорні забруднення;

Четвертий спосіб — 1 столову ложку оцту розведіть у 1 літрі води та протріть взуття;

І п’ятий спосіб – обробіть забруднення розчином нашатирного спирту та соди. Пропорції — 1/2 ч. л. нашатирного спирту та 3 ч. л. соди.

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