Від жиру не залишиться і сліду: який копійчаний засіб відмиє скляні дверцята духовки

Є один ефективний кухонний інгредієнт, який видалити жир, що пригорів, зі скла духовки

Духова шафа або звичайна духовка дуже часто використовуються, тому їх необхідно регулярно чистити. Згодом жир і бруд можуть накопичуватися всередині духових шаф, особливо на склі, і викликати появу непривабливих плям. На щастя, з цим дуже просто впоратися.

Як пише видання Express, внутрішню частину духовки не можна чистити, поки вона ще гаряча, а коли прилад остигає — багато хто вже забуває про забруднення, що з’явилися там. У результаті жир може накопичуватися. Очищення скляних дверцят духовки не потребує великих зусиль, є природний, але ефективний спосіб привести їх у порядок за допомогою простого оцту.

До скла духовки можуть прилипати залишки їжі, а ще там утворюються жирні розводи. Найкращий спосіб очистити скло — використання звичайного оцту з невеликою кількістю харчової соди. Натуральний розчин для чищення не менш ефективний, ніж агресивні хімічні засоби.

Щоб очистити засохлий жир з брудних скляних дверцят духовки, візьміть тканину з мікрофібри, оцет, харчову соду, порожню пляшку з-під розпилювача, паперовий рушник і кухонний рушник. Відкрийте скляні дверцята духової шафи і зітріть весь бруд і жир зі скляними дверцятами паперовим рушником. Потім зробіть чистячу пасту, змішавши 65 г харчової соди з водою, доки не утвориться волога суміш. Змочіть ганчірку з мікрофібри гарячою мильною водою і зітріть надлишки запеченого жиру та бруду.

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Нанесіть розчин для чищення на внутрішній бік скляних дверцят духовки і залиште його не менше ніж на 15-20 хвилин. Потім промийте серветку з мікрофібри, змочіть її гарячою мильною водою і зітріть пасту. Далі можете наповнити пульверизатор оцтом і злегка оббризкати дверцята духовки, паста, що залишилася, буде пінитися при контакті з оцтом. Потім видаліть надлишки пасти та піни з дверцят духовки і відполіруйте скло чистою злегка вологою тканиною.

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