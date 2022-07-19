За допомогою одного продукту вікна просто сяятимуть від чистоти: несподіваний лайфхак

Про цей спосіб миття вікон мало хто знає

Вікна забруднюються як зовні, так і зсередини, і потребують регулярного очищення. Головне завдання – відмити скло до блиску та не залишити негарних розводів. Впоратися із цим завданням, як виявилося, можна навіть без використання хімічних миючих із супермаркету.

Як пише видання Express, лайфхак із миття вікон, який включає чайні пакетики, давно лунає в соціальних мережах. Ви здивуєтеся, але цей спосіб реально добре працює. Після нестандартного миття вікна сяють чистотою та блищать.

Щоб вимити вікна, зробіть кілька простих маніпуляцій. Спочатку візьміть пару пакетиків чорного чаю, покладіть їх у скляний посуд і залийте окропом. Дайте настоятися, вийміть пакети та залиште рідину на деякий час. Надзвичайно важливо дати чорному чаю охолонути у разі час миття вікон, адже занадто гаряча рідина може пошкодити скло. Вважається, що в чорному чаї є складові, які діють як засіб для чищення і розчиняють бруд і жир. Візьміть чисту губку, намажте чорним чаєм поверхню вікна і обережно потріть її. Бруд зникатиме просто на очах.

Нагадаємо, після миття вікна слід відполірувати. Для цього досвідчені господині використовують шматок замшевої тканини. Нехитрий трюк допоможе не залишити на склі жодного розводу чи підтікання.

Раніше "Телеграф" писав, що відмити дзеркало до блиску без розводів можна за допомогою простого овоча. Мало хто знає про цей дієвий засіб.