У будинку не буде жодного комара: який запах швидко відлякає настирливих комах

Певна свічка допоможе прогнати комарів із житла

Комари стають типовою проблемою у багатьох будинках у літні місяці, особливо у спекотну погоду. Під їх неприємний писк іноді неможливо заснути, а ще вони можуть завдавати незручності укусами. Благо, ці комахи ненавидять деякі запахи, у тому числі трав’янистої, пряно-ароматичної рослини цитронелли. Тож їх легко відлякати з вашої оселі.

Існують хімічні репеленти проти комарів, але краще спершу спробувати природні методи боротьби з ними. Як пише видання Express, добре відлякують комарів свічки з цитронеллою.

Цитронелла – це поширена натуральна та ефективна пікантна трава, яка працює проти комарів, оскільки вони не виносять її запаху. Свічка не лише видаватиме приємний трав’яний та квітковий запах, а й відлякає кусачих комах. Купити свічки цитронелли можна онлайн або в магазині, ціни можуть бути різними, але не надто високими, враховуючи стовідсоткову ефективність цього засобу. Як альтернативу можна купити спрей на основі цитронелли або зовсім вирощувати цю рослину в горщиках або в саду.

Раніше "Телеграф" писав, що також впоратися з набридливими комарами влітку допоможе проста "пастка". Для її створення потрібно два інгредієнти, які є в кожному будинку.

А також ми повідомляли, що позбутися мух у будинку можна за допомогою натурального спрею, який простіше простого виготовити самостійно. Він моментально відлякає шкідливих комах, при цьому коштуватиме вам копійкову суму.