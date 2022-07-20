Як правильно пилососити килим: багато хто робить це не так

Порохотяг є майже в кожній квартирі, проте далеко не всі правильно ним користуються.

Що може бути простіше, ніж пропилососити? А ось і ні. Як виявилося, навіть така, на перший погляд, проста справа, має свої правила, які, до речі, багато хто робить неправильно.

Щоб пропилососити килим або інші поверхні, достатньо лише "пройтися" щіткою пристрою по запилених місцях, проте робити це потрібно правильно, адже тоді процедура не матиме ніякої користі. Про це пише belnovosti.

Як правильно пилососити

Перша поширена помилка — "чим швидше, тим раніше закінчу". Якщо занадто швидко переміщати щітку, то пилосос просто не встигне зібрати весь пил та бруд. Тож поспішати ніяк не можна.

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Друга поширена помилка — як правильно пилососити вздовж або впоперек килима. Правильної відповіді немає, адже щітку пилососа треба рухати зигзагом.

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