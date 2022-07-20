Як правильно користуватися капсулами для прання: багато господинь упускають важливу деталь

Бажано перед використанням капсули прочитати інструкцію на пакуванні.

Ми вже багато разів писали про те, як оцет, сіль, сода і шпильки можуть стати в пригоді під час прання, проте часто вони і не потрібні, і із забрудненнями на одязі порошок може впоратися і поодинці. Головне правильно ним користуватися. А оскільки зараз набагато популярнішими стали капсули для прання, які з’єднують у собі і порошок і кондиціонер, а іноді і відбілювач або засіб для виведення плям, то важливо знати, як їх правильно використовувати.

Наче нічого складного: закинув у барабан до брудних речей і все, проте не так це все просто. Багато домогосподарок забувають кілька досить важливих деталей, які впливають на якість прання, пише belnovosti.

Як правильно використовувати капсули для прання

Одна капсула містить певну дозу мийної, яка розрахована на конкретну норму білизни. Тому вона маленька "таблеточка" не дасть надприродного результату, якщо ви завантажите машинку повністю. Перед пранням обов’язково прочитайте інструкцію, в якій зазначено ефективність однієї капсули на певну вагу та рівень забруднення речей.

Читайте також: Категорія Lifestyle Навіщо додавати сіль до пральної машини: хитрість французьких домогосподарок Щоб речі після прання були як нові, допоможе засіб, який є на кожній кухні.

Не забувайте, що до складу деяких капсул входять засоби для виведення плям, ополіскувачі та інші підсилювачі, тому, щоб уникнути псування речей, важливо білизну сортувати.

Капсулу для прання потрібно класти безпосередньо в барабан перед завантаженням білизни, при цьому бажано розташувати її біля задньої стінки барабана, щоб вона не застрягла в гумовому ущільнювачі.

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