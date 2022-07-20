Як правильно користуватися капсулами для прання: багато господинь упускають важливу деталь
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 3794
Бажано перед використанням капсули прочитати інструкцію на пакуванні.
Ми вже багато разів писали про те, як оцет, сіль, сода і шпильки можуть стати в пригоді під час прання, проте часто вони і не потрібні, і із забрудненнями на одязі порошок може впоратися і поодинці. Головне правильно ним користуватися. А оскільки зараз набагато популярнішими стали капсули для прання, які з’єднують у собі і порошок і кондиціонер, а іноді і відбілювач або засіб для виведення плям, то важливо знати, як їх правильно використовувати.
Наче нічого складного: закинув у барабан до брудних речей і все, проте не так це все просто. Багато домогосподарок забувають кілька досить важливих деталей, які впливають на якість прання, пише belnovosti.
Як правильно використовувати капсули для прання
- Одна капсула містить певну дозу мийної, яка розрахована на конкретну норму білизни. Тому вона маленька "таблеточка" не дасть надприродного результату, якщо ви завантажите машинку повністю. Перед пранням обов’язково прочитайте інструкцію, в якій зазначено ефективність однієї капсули на певну вагу та рівень забруднення речей.
- Не забувайте, що до складу деяких капсул входять засоби для виведення плям, ополіскувачі та інші підсилювачі, тому, щоб уникнути псування речей, важливо білизну сортувати.
- Капсулу для прання потрібно класти безпосередньо в барабан перед завантаженням білизни, при цьому бажано розташувати її біля задньої стінки барабана, щоб вона не застрягла в гумовому ущільнювачі.
Раніше "Телеграф" писав, що запах у одягу може з’являтися через забруднену пральну машину. Є два найпростіші способи розв'язати цю проблему.
А також ми розповідали, як за допомогою тенісного м’яча можна прибрати грудки з подушки. Спритний трюк поверне подушкам м’якість та легкість.