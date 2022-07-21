Жодного білого нальоту в горщиках для квітів: лайфхаки, які швидко очистять кімнатні рослини від плісняви

Декілька простих засобів допоможуть привести кімнатні квіти в порядок

У горщиках із кімнатними квітами часто може з’являтися білий наліт через грибкову інфекцію. Цвіль можна побачити на листі, стеблах і ґрунті, й вона може навіть вражати плоди деяких рослин. На щастя, із цією проблемою можна впоратися за допомогою підручних засобів.

Як пише видання Express, білу плісняву в горщиках з кімнатними рослинами можна легко витіснити за допомогою декількох хитрощів. Агресивні та дорогі хімікати не знадобляться, а потрібні лише кілька предметів домашнього вжитку.

Зазначимо, що пліснява може ускладнити фотосинтез рослини. Найчастіше біла скоринка в горщиках для квітів з’являється через надмірне поливання. Справа в тому, що ґрунт, який часто буває вологим або промоклим і не має можливості висохнути, ідеальне місце для розмноження білої плісняви.

Як позбутися білого нальоту в горщиках з кімнатними квітами

Олію німа можна використовувати для видалення з рослин деяких шкідників, а також проти білої плісняви. Змішайте дві чайні ложки олії німа з водою в розпилювачі. Рясно наносьте розчин на рослину кожні кілька днів, поки пліснява не зникне.

Рідина для полоскання рота, як не дивно, ефективна в проблемі з нальотом на ґрунті в квіткових горщиках. Змішайте одну частину рідини для полоскання рота із трьома частинами води та нанесіть на ділянки із пліснявою. Не перестарайтеся, щоб не "спалити" листя.

За допомогою звичайного оцту так само можна подолати плісняву на рослинах. Змішайте дві столові ложки яблучного оцту з літром води та розпорошіть на ділянки з грибком.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як легко позбутися комарів у будинку. Допоможе один запах, який відлякує цих комах.