Як вирішити проблему запаху старості у квартирі: лайфхаки від просунутих господинь

Якщо немає можливості зробити косметичний ремонт, прибрати неприємний запах в оселі можна за декілька етапів

Різних запахів позбутися буває не так просто. На відміну від "аромату" сигарет у машині, про який ми писали раніше, прибрати від запаху старості житлове приміщення — завдання не з легких, проте цілком здійсненне.

Про ефективні способи усунення затхлості у квартирі пише belnovosti. Фахівці радять зробити хоча б невеликий косметичний ремонт, але якщо немає можливості, то спочатку потрібно прибрати весь мотлох.

Як прибрати запах старості

Приберіть з квартири старі меблі, килими та інше. Використовувані речі слід добре провітрити, почистити, в ідеалі – обробити парогенератором. Усі штори та покривала потрібно випрати, підлогу та плінтуси – вимити з хлоркою.

Шпалери, які є основним джерелом запаху в старих квартирах, слід обробити, розпорошивши рідину, що містить спирт. Підійде звичайний антисептик.

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